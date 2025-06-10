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07:45, 10 июня 2025Силовые структуры

ФСБ обнаружила в ДНР заминированный при отступлении ВСУ схрон с оружием

ФСБ обнаружила в Богоявленке заминированный при отступлении ВСУ схрон с оружием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили в селе Богоявленка схрон с оружием, который заминировали отступающие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление пресс-службы цитирует РИА Новости.

Запас хранился в подвале частного дома и был найден мобильными группами ведомства, работающими в рамках зачистки населенного пункта после его перехода под контроль ВС РФ.

Взрывотехники обезвредили две мины-ловушки, после чего сотрудники ФСБ изъяли вооружения и передали его для использования подразделениями Минобороны России. В тайнике были найдены 48 различных мин, 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов.

В конце мая в Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ нашли крупный тайник украинских диверсантов.

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