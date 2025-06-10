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07:02, 10 июня 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

Калужский губернатор Шапша: Силы ПВО сбили четыре беспилотника над регионом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Калужскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены 4 БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов», — отчитался губернатор.

Он добавил, что на местах происшествия работают сотрудники оперативных служб. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Об атаке ВСУ в ночь на 10 июня также сообщали жители Татарстана. В Нижнекамске произошла серия взрывов, впоследствии в сети появились кадры уничтожения дрона ВСУ над Елабугой.

ЖЗЛ
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