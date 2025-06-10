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08:51, 10 июня 2025Россия

Из российских аптек пропал важный препарат для беременных

«Известия»: Из аптек в 75 регионах России пропал иммуноглобулин для беременных
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Из аптек в 75 регионах России пропал важный препарат для беременных — иммуноглобулин. Об этом стало известно «Известиям».

В агентстве напомнили, что это средство предотвращает резус-конфликт матери и плода.

Препарата как отечественного, так и зарубежного производства не нашли в аптеках в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Самарской и Тверской областях.

Кроме того, иммуноглобулина не хватает в больницах: его нет в перинатальных центрах Петербурга и в некоторых столичных медучреждениях, пояснили «Известиям» врачи и беременные пациентки.

В комитете здравоохранения Петербурга признали дефицит лекарства с конца 2024 года. В ведомстве добавили, что в городских медицинских организациях насчитывается около двух тысяч упаковок иммуноглобулина.

Ранее сообщалось, что в России образовался дефицит физраствора.

ЖЗЛ
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