Из российских аптек пропал важный препарат для беременных

Из аптек в 75 регионах России пропал важный препарат для беременных — иммуноглобулин. Об этом стало известно «Известиям».
В агентстве напомнили, что это средство предотвращает резус-конфликт матери и плода.
Препарата как отечественного, так и зарубежного производства не нашли в аптеках в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Самарской и Тверской областях.
Кроме того, иммуноглобулина не хватает в больницах: его нет в перинатальных центрах Петербурга и в некоторых столичных медучреждениях, пояснили «Известиям» врачи и беременные пациентки.
В комитете здравоохранения Петербурга признали дефицит лекарства с конца 2024 года. В ведомстве добавили, что в городских медицинских организациях насчитывается около двух тысяч упаковок иммуноглобулина.
Ранее сообщалось, что в России образовался дефицит физраствора.