Книжные магазины в России обвинили маркетплейсы в падении продаж

АСКР: Рентабельность книжных магазинов в РФ падает из-за демпинга маркетплейсов

Продажи книжных магазинов в России падают из-за подорожания книг, а также демпинга маркетплейсов. В нечестной конкуренции последних обвинили в Ассоциации книгораспространителей (АСКР; объединяет более 20 книжных магазинов и издательств, в их числе «Московский дом книги», сеть «Буквоед», ГК «Альпина»), сообщает «Коммерсантъ».

В первом квартале 2025 года продажи крупнейших книжных магазинов упали на шесть процентов. Их оборот вырос на 1,1 процента, однако только за счет подорожания книг в среднем на 7,2 процента.

По итогам прошлого года оборот книжной розницы (магазины и сети) составил 37,4 миллиарда рублей — минимального уровня за четыре года. Причинами тенденции называют рост затрат и падение рентабельности бизнеса, острый дефицит квалифицированных кадров и увеличение себестоимости книг на фоне падения покупательной способности. Влияют на ситуацию также ценовой демпинг и несоблюдение антимонопольного законодательства (ФЗ «О защите конкуренции») со стороны маркетплейсов, считают в ассоциации.

В отрасли просят поддержать книжные магазины, включив их в закон «О платформенной экономике», ограничив ценовую конкуренцию между онлайн- и офлайн-каналами продаж и введя предельные цены. Тем не менее, включение книготорговой розницы в законопроект источники называют маловероятным.

Федеральные торговые сети просят правительство ограничить возможности маркетплейсов устанавливать крупные скидки на товары. Чтобы привлечь покупателей, онлайн-площадки предлагают дисконт в 30–50 процентов от цены, которую устанавливает сам продавец. Представители офлайн-торговли уверены, что их онлайн-конкуренты демпингуют, переманивают покупателей и тем самым вытесняют их с рынка. Однако, отмечает председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, ограничение скидок на маркетплейсах за счет самих платформ может привести к потере более 50 тысяч рублей в год для каждого российского домохозяйства.