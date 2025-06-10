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13:05, 10 июня 2025Россия

Песков ответил на вопрос о графике Путина

Песков: Путин примет участие в открытии объектов здравоохранения в регионах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 июня, примет участие в открытии объектов здравоохранения в регионах. Мероприятия анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Сегодня Путин планирует открыть объекты здравоохранения в самых разных субъектах Российской Федерации. Я не буду их анонсировать. Разумеется, выступит сам Путин, выступит Михаил Мурашко, Минздрав, расскажет, какие объекты открываются», — сообщил Песков.

Он добавил, что в открытии объектов здравоохранения также примут участие губернаторы регионов, главные врачи и руководители тех или иных медицинских учреждений.

10 июня Путин также проведет большое заседание Совета безопасности, посвященное традиционным ценностям. Как сообщал Песков, на предстоящем заседании Совбеза его участники будут обсуждать государственную политику в указанной сфере. На закрытой части заседания выступит помощник президента Владимир Мединский.

ЖЗЛ
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