В США россиянина обвинили в мошенничестве через криптовалюту

В США россиянина обвинили в отмывании более $500 млн через криптовалюту

Суд в США предъявил гражданину России Юрию Гугнину обвинения в отмывании более 500 миллионов долларов через криптовалюту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американский Минюст.

По данным правоохранительных органов, россиянин, проживающий в Нью-Йорке, использовал для аферы свою криптовалютную компанию Evita. Они предполагают, что Гугнин проводил платежи на сумму более 500 миллионов долларов через банки США и криптовалютные биржи.

«При этом он скрывал источник и назначение трансакций», — говорится в сообщении. Гугнину предъявлено обвинение по 22 пунктам. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит не менее 65 лет лишения свободы.

Ранее россиянин Александр Жуков нанес рекламщикам в США ущерб в размере семи миллионов долларов, используя «изощренную схему» кибермошенничества.