Российский «король мошенников» нанес США ущерб на миллионы долларов

Россиянин Александр Жуков нанес рекламщикам в США ущерб в размере семи миллионов долларов, используя «изощренную схему» кибермошенничества. Об этом сообщает офис прокурора округа Нью-Йорка, передает РИА Новости.

В прокуратуре сообщили, что жюри присяжных признало Жукова виновным в сговоре для совершения сетевого мошенничества, его совершении, сговоре с целью отмывания денег и в самом деянии.

Защита российского гражданина, которого прокуратура называет «королем мошенников», в беседе с агентством лишь подтвердила, что присяжные вынесли обвинительный вердикт. «Его признали виновным по всем четырем пунктам», — сказал юрист Закари Маргулис-Онума.

Жуков был обвинен в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. С помощью такой схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах СМИ.

По словам стороны обвинения, после поучения средств за такую деятельность от различных компаний Жуков отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру.

Прокуратура считает, что из-за действий россиянина компании из индустрии цифровой рекламы были обмануты более, чем на семь миллионов долларов. Сам Жуков отметил, что не считает свою деятельность в интернете незаконной.

Ранее в мае суд в США вынес приговор обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Кириллу Фирсову. Он проведет в заключении 30 месяцев. С октября 2013 года до ареста Фирсова в марте 2020-го на администрируемом им сайте работали порядка трех тысяч магазинов с оборотом в 17 миллионов долларов. Россиянин утверждал, что основной массив проданной информации касался российских аккаунтов, но было доказано, что сделки на 1,2 миллиона долларов касались информации, происходившей из США, включая данные игроков.