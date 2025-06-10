Курорт Сбера провел экологический субботник

Курорт «Манжерок» провел экологический субботник

Курорт Сбера «Манжерок» провел экологический субботник, приуроченный к федеральному проекту «Вода России». Участники привели в порядок береговую зону реки Катунь за селом Манжерок. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

К субботнику присоединились более 60 сотрудников компании вместе с семьями. Так, эколог курорта Елена Черткова привела своих дочерей — Варю и Таню. Черткова считает, что подобные масштабные проекты помогают молодежи формировать полезные привычки. «Такими поступками мы можем выразить любовь к малой родине и поддержать взрослых, которые учат нас бережно относиться к окружающей среде», — отметили дети.

Заместитель руководителя проекта тематического парка «Манжерока» Максим Козырев также надеется, что субботник поможет привить экологические ценности молодым сотрудникам и подать пример другим компаниям, местным жителям и туристам. «Каждый собрал по несколько мешков мусора, и сразу стало чище и красивее место, где мы живем и работаем», — поделился он.

Фото: предоставлено пресс-службой ВК «Манжерок»

Черткова подчеркнула, что Катунь — не просто река, а «душа республики», поэтому ее важно хранить. По итогам субботника удалось собрать более двух тонн мусора: стеклянных и пластиковых бутылок, целлофана, строительных отходов. Эколог призвала местных жителей и гостей не загрязнять природу и забирать мусор с собой, а затем выкидывать его в специальных местах.

В 2025 году «Манжерок» запланировал сразу несколько экологических акций. Минувший субботник стал вторым по счету. Первый прошел в конце мая — сотрудникам удалось собрать 2,5 тонны мусора на территории лесополосы вблизи села Озерное. Следующий субботник намечен после окончания туристического сезона. Помимо этого, курорт планирует высадить полмиллиона саженцев хвойных пород деревьев, чтобы помочь восстановить леса и улучшить качество воздуха в регионе.