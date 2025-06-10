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06:14, 10 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянок предупредили об опасности одного типа бьюти-процедур

Терапевт Умрик предупредила о риске заразиться гепатитом на маникюре
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Во время обрезного маникюра есть все шансы заразиться гепатитом B, поскольку он очень контагиозный, сообщила заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, кандидат медицинских наук, Дарья Умрик. Об опасности процедуры она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Врач пояснила, что этот вирус передается через контакт с кровью и может сохраняться, например, на маникюрных ножницах и кусачках для кутикулы. Поэтому если мастер не будет соблюдать правила дезинфекции и порежет клиента, то можно заразиться.

Многократное использование одноразовых инструментов, например, апельсиновых палочек или щеточек — тоже тревожный звоночек, ведь ими тоже можно попасть в открытую рану и "подарить" клиенту не только гепатит, но и грибок, например

Дарья Умрикврач-терапевт

Медик призвала сделать соблюдение стандартов стерилизации в салоне ключевым критерием при выборе места для маникюра и педикюра. Перед тем, как записаться на процедуру, она посоветовала уточнять, как мастера соблюдают нормы безопасности и требования СанПиН, в том числе, следят ли за качественной стерилизацией поверхностей и инструментов.

«И помните, что технологии нейл-сервиса шагнули далеко вперед, поэтому для минимизации рисков можно попросить выполнить только аппаратный маникюр, во время которого риски микропорезов и воспалений минимальны», — заключила Умрик.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева прокомментировала появившиеся в сети видео, в которых мастера по маникюру восстанавливают поломанные зубы с помощью базы для наращивания ногтей. Она указала на опасность такого метода.

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