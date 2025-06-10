Москвичка часами не могла выйти из дома из-за ОКР и потеряла работу

Shot: Жительница Москвы потеряла работу из-за ОКР

Жительница Москвы часами не могла выйти из дома из-за навязчивых ритуалов, появившихся из-за обсессивно-компульсивногр расстройства (ОКР), и потеряла работу. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, психотерапевт ранее диагностировал у девушки ОКР. Горожанка рассказала врачу, что сначала ее одолевали привычные страхи — по утрам она проверяла, выключила ли утюг, закрыла ли воду в кране.

Затем москвичка начала на всякий случай делать фото. Все ритуалы занимали около 15 минут. Однако ситуация ухудшилась — теперь девушка тратит примерно три часа на проверку всего дома.

Из-за постоянных опозданий, рассеянности от недосыпов и тревожности девушку уволили с работы. Только после этого она решила обратиться с проблемой к специалисту. Психотерапевт уже назначил ей медикаментозное лечение.

Ранее сообщалось, что жительница Ингушетии осталась без работы после шутки о главе республики.