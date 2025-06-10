Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:04, 10 июня 2025Россия

Москвичка часами не могла выйти из дома из-за ОКР и потеряла работу

Shot: Жительница Москвы потеряла работу из-за ОКР
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Жительница Москвы часами не могла выйти из дома из-за навязчивых ритуалов, появившихся из-за обсессивно-компульсивногр расстройства (ОКР), и потеряла работу. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, психотерапевт ранее диагностировал у девушки ОКР. Горожанка рассказала врачу, что сначала ее одолевали привычные страхи — по утрам она проверяла, выключила ли утюг, закрыла ли воду в кране.

Затем москвичка начала на всякий случай делать фото. Все ритуалы занимали около 15 минут. Однако ситуация ухудшилась — теперь девушка тратит примерно три часа на проверку всего дома.

Из-за постоянных опозданий, рассеянности от недосыпов и тревожности девушку уволили с работы. Только после этого она решила обратиться с проблемой к специалисту. Психотерапевт уже назначил ей медикаментозное лечение.

Ранее сообщалось, что жительница Ингушетии осталась без работы после шутки о главе республики.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За густым черным дымом не видно рассвета». Киев попал под одну из самых масштабных атак России с начала СВО. Что известно?

    Перечислены пять приводящих к бессоннице ежедневных привычек

    Акинфеев рассказал о боязни выходить на улицу после чемпионата мира-2014

    Сотни человек эвакуировали из госпиталя МВД в Москве

    Сенатор-демократ раскритиковал однопартийцев за отказ осудить погромы в Лос-Анджелесе

    Задержанный за подготовку теракта россиянин раскрыл свой план

    В Европе испугались возможной высадки «зеленых человечков»

    Иванка Трамп опубликовала новые фото в купальниках

    В России захотели создать первое военное училище войск беспилотных систем

    В ФСБ назвали каналы привлечения россиян к сотрудничеству с иностранными спецслужбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости