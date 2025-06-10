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11:23, 10 июня 2025Экономика

На ликвидацию последствий ЧП с танкерами выделят почти полтора миллиарда рублей

На ликвидацию последствий ЧП с танкерами выделят более 1,4 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Правительство РФ дополнительно выделит свыше 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма будет направлена Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, определение их местонахождения и устранение. За счет федерального финансирования также обследуют затонувшие фрагменты танкеров, чтобы определить точки возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут загерметизированы.

Отмечается, что на ликвидацию разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров 15 декабря 2024 года уже было направлено более 8,5 миллиарда рублей из Резервного фонда.

Ранее в Енисей попало 30 тонн дизельного топлива, которое вылилось с севшего на мель теплохода. Инцидент произошел на Казанских порогах.

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