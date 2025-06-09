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11:30, 9 июня 2025Экономика

30 тонн топлива вылилось в Енисей с севшего на мель судна

В Енисей попало 30 тонн дизельного топлива из севшего на мель теплохода
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Енисей вылилось 30 тонн дизельного топлива с севшего на мель теплохода. Об этом сообщил глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Казанских порогах. В судне образовалась пробоина, и оно село на мель. «Работает районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. На территории нашего района введен режим чрезвычайной ситуации», — рассказал Озерских.

По данным главы района, площадь пятна увеличилась до нескольких километров, оно достигло поселков Момотово и Пискуновка. По словам специалистов, для людей угрозы нет, но могут пострадать местная флора и фауна.

Ранее тонущее на Енисее судно сняли на видео. На выложенных кадрах видно, что вокруг затонувшего на реке теплохода выставили боновые ограждения, которые должны предотвратить дальнейший разлив топлива.

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