На Украине анонсировали новый этап обмена военнопленными с Россией

На Украине анонсировали новый обмен военнопленными с Россией в ближайшее время

Украина в ближайшее время проведет новый обмен военнопленными с Россией. Его анонсировал украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

«Координационный штаб продолжает работу, и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских военнопленных», — говорится в заявлении штаба.

Уточняется, что количество военнопленных, участвующих в обмене, будет озвучено только после его завершения.

Днем 10 июня Минобороны России сообщило о возврате второй группы российских военнослужащих из плена. Обмен военнопленными между Москвой и Киевом также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.