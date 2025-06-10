Названа «последняя надежда» для обороны ВСУ

Военный аналитик Полетаев назвал дроны последней надеждой ВСУ удержать оборону

Реформы Сил беспилотных систем (СБС) не помогут Вооруженным силам Украины изменить баланс сил в боевых действиях и принесут лишь частичный успех. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По словам аналитика, новый командующий СБС украинской армии Мадьяр, затеявший масштабные преобразовании в подконтрольной ему сфере, не сможет создать единую систему координации и управления БПЛА, в том числе потому, что в состав этого рода войск входит лишь незначительный процент украинских частей. Остальные подразделения — входят в состав Сухопутных войск и действуют автономно в интересах конкретных полков и бригад, а не фронта в целом.

«Дроны — последняя надежда для обороны Вооруженных сил Украины. Сдерживать российское наступление пехотными частями они практически неспособны. Сказывается и недостаток живой силы, и нехватка западной военной техники. Назначение Мадьяра на новую должность — это попытка "пересобрать" оборону за счет применения новых тактик и инструментов», — считает Полетаев.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС) уничтожили более десяти пунктов управления БПЛА, принадлежащие «Птицам Мадьяра». Это произошло в районе населенного пункта Заря, Донецкая народная республика.