Неожиданное открытие заставило мужчину развестись с женой после одного дня брака

Американская модель OnlyFans Тиффани Висконсин заявила, что муж развелся с ней всего после одного дня брака. Пойти его на такой шаг заставило неожиданное открытие, передает издание Metropoles.

Висконсин рассказала, что причиной подобного решения супруга стало то, что она в день свадьбы организовала оргию, в которой приняли участие 20 мужчин. Ее муж в какой-то момент обнаружил соответствующую видеозапись.

По словам 35-летней модели, это был худший день в ее жизни. Пользователи сети после этой истории разделились на два лагеря. Так, одни комментаторы заявили, что ничего страшного не произошло, поскольку это просто работа, а другие подвергли Висконсин критике.

Ранее модель OnlyFans Корри Йи рассказала, что испытывает трудности при общении с мужчинами. Последние, по ее словам, хотят отношений, но требуют бросить пикантную работу.