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02:00, 10 июня 2025Забота о себе

Неожиданное открытие заставило мужчину развестись с женой после одного дня брака

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MAYA LAB / Shutterstock / Fotodom

Американская модель OnlyFans Тиффани Висконсин заявила, что муж развелся с ней всего после одного дня брака. Пойти его на такой шаг заставило неожиданное открытие, передает издание Metropoles.

Висконсин рассказала, что причиной подобного решения супруга стало то, что она в день свадьбы организовала оргию, в которой приняли участие 20 мужчин. Ее муж в какой-то момент обнаружил соответствующую видеозапись.

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По словам 35-летней модели, это был худший день в ее жизни. Пользователи сети после этой истории разделились на два лагеря. Так, одни комментаторы заявили, что ничего страшного не произошло, поскольку это просто работа, а другие подвергли Висконсин критике.

Ранее модель OnlyFans Корри Йи рассказала, что испытывает трудности при общении с мужчинами. Последние, по ее словам, хотят отношений, но требуют бросить пикантную работу.

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