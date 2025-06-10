Неправильное употребление рыбы связали с опасными заболеваниями

Врач Лонго предупредил о риске рака из-за неправильного употребления рыбы

Американский врач и эксперт по долголетию Вальтер Лонго заявил, что неправильное употребление рыбы может привести к развитию опасных заболеваний. Их он назвал в ходе интервью El Español.

Лонго предупредил, что некоторые сорта рыбы могут быть загрязнены ртутью и мышьяком. Эти вещества, в свою очередь, связаны с повышенным риском развития патологий нервной и иммунной систем, а также различных видов рака. Чтобы избежать подобных негативных последствий, врач призвал отдавать предпочтение сардинам, форели, треске, лососю, скумбрии и анчоусам, а не тунцу и меч-рыбе, в которых содержится большое количество ртути и мышьяка.

Лонго подчеркнул: те сорта рыбы, в которых в большом количестве накапливаются ртуть и мышьяк, употреблять все же можно, но не чаще одного раза в две-три недели. Кроме того, он посоветовал отправить продукт в морозильную камеру сразу после покупки.

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