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11:30, 10 июня 2025Забота о себе

Неправильное употребление рыбы связали с опасными заболеваниями

Врач Лонго предупредил о риске рака из-за неправильного употребления рыбы
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

Американский врач и эксперт по долголетию Вальтер Лонго заявил, что неправильное употребление рыбы может привести к развитию опасных заболеваний. Их он назвал в ходе интервью El Español.

Лонго предупредил, что некоторые сорта рыбы могут быть загрязнены ртутью и мышьяком. Эти вещества, в свою очередь, связаны с повышенным риском развития патологий нервной и иммунной систем, а также различных видов рака. Чтобы избежать подобных негативных последствий, врач призвал отдавать предпочтение сардинам, форели, треске, лососю, скумбрии и анчоусам, а не тунцу и меч-рыбе, в которых содержится большое количество ртути и мышьяка.

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Лонго подчеркнул: те сорта рыбы, в которых в большом количестве накапливаются ртуть и мышьяк, употреблять все же можно, но не чаще одного раза в две-три недели. Кроме того, он посоветовал отправить продукт в морозильную камеру сразу после покупки.

Ранее эксперт по виноделию Марина Мойсеяк заявила, что некоторые напитки не стоит употреблять в жару. В газировке, по ее словам, содержится много сахара.

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