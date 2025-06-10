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19:37, 10 июня 2025Бывший СССР

В России предрекли новые ответные удары по Украине

Рожин: Россия еще не раз ответит на украинские атаки, это станет системой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия еще не раз ответит на украинские атаки, это станет системой. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своей колонке для Russia Today (RT) в Telegram.

По его словам, в ближайшие дни ожидается серия комбинированных ударов ракетами «Кинжал», «Искандер» и «Оникс».

«И главное, это не финал. В период с 6 по 10 июня атаки лишь обозначили начало новой волны. В ближайшие дни ожидается не менее интенсивная серия комбинированных ударов», — написал Рожин.

Он также заявил, что возможные удары будут «вполне ощутимыми» для Украины.

Ранее депутат Государственной Думы, глава Комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что удары возмездия России по Украине после украинских атак будут долгими и болезненными.

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