В России словами «ответ будет долгим и болезненным» описали удары возмездия по Украине

Депутат ГД Картаполов: Удары возмездия по Украине будут долгими и болезненными

Удары возмездия России по Украине за теракты на российской гражданской инфраструктуре будут долгими и болезненными. Этими словами описал ответ России депутат Госдумы (ГД), глава Комитета по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит Life.ru.

По словам парламентария, российские военные еще не дали полноценный ответ на террористические действия украинских спецслужб.

Может быть, какая-то его (ответа) часть уже была, но главный ответ еще впереди. Пусть сидят, боятся, мучаются и ждут каждую секунду, когда что-то к ним снова прилетит Андрей Картаполов

Ранее во вторник, 10 июня, Минобороны России объявило о нанесении удара по предприятиям авиационной, бронетанковой, ракетной и судостроительной промышленности в Киеве. Также под удар попали пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склады топлива и снарядов. А 9 июня сообщалось, что российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины.

