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09:42, 10 июня 2025Силовые структуры

Освободившийся педофил с браслетом ФСИН приглашал к себе мальчиков

В Петербурге освободившегося педофила задержали за приставания к мальчикам
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В городе Колпино Колпинского района Санкт-Петербурга полицейские задержали 44-летнего местного жителя, который после освобождения из колонии продолжил приставать к детям. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, мужчина в 2021 году получил пятилетний срок за развратные действия в отношении мальчиков, которым не исполнилось 14 лет. На свободу он вышел в мае 2024 года. ФСИН обязала россиянина носить электронный браслет.

Однако во время одной из проверок выяснилось, что он продолжил совершать преступления. В ноябре 2024-го и марте 2025-го мужчина приглашал к себе 15-летних школьников и совершал в отношении них развратные действия. Уточняется, что возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержан мужчина, растливший 15-летнюю школьницу на пляже.

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