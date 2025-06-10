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10:30, 10 июня 2025Путешествия

Пенсионерка из России подделала авиабилеты в фотошопе и нарвалась на уголовное дело

Пенсионерка из Тувы подделала авиабилеты в фотошопе и попала под уголовное дело
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Пенсионерка из города Кызыла Республики Тыва подделала авиабилеты в фотошопе и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщается на сайте МВД по региону России.

Уточняется, что 64-летняя женщина пошла на аферу из-за нехватки денег. Она попросила знакомых изменить данные в билетах дочери и подала через портал «Госуслуги» просьбу о компенсации стоимости проезда к месту отдыха. Мошенница попалась благодаря сотруднице Фонда пенсионного и социального страхования, которая проверяла ее заявку.

Последняя отправила запрос в авиакомпанию и узнала, что указанные билеты были куплены на другое имя. Тогда женщина обратилась в полицию.

Пенсионерка уже дала признательные показания и находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование в рамках уголовного дела.

Ранее российский турист решил засудить туроператора за причиненные во время путешествия на Кубу «нравственные страдания». В первую очередь соотечественник пожаловался, что его не предупредили о необходимости менять рубли на евро перед поездкой.

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