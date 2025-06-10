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20:04, 10 июня 2025Экономика

Певица Бьянка собралась переезжать из-за соседей

Певица Бьянка пожаловалась на шумных соседей и захотела переехать из квартиры
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Бьянка

Бьянка. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) собралась переезжать из-за проблемных соседей. На подозрительный шум из квартиры сверху артистка пожаловалась в беседе с Пятым каналом.

По словам звезды, соседи постоянно шумят и мешают ей спать — неоднократные вызовы полиции не изменили ситуацию.

«Они постоянно что-то копают. Я не знаю, мне кажется, они взрывают там трупы, друзья. Когда приезжаю очень уставшая и хочу спать, они постоянно что-то шурудят. Я думаю, что у них психические проблемы. Но кто я такая, как говорится, чтобы ставить диагнозы? Время покажет», — поделилась Бьянка и заявила, что намерена сменить место жительства в ближайшее время.

Ранее стала известна стоимость недвижимости певицы Кристины Орбакайте в России. Артистке принадлежат четыре квартиры в Москве и «дача Пугачевой» общей стоимостью 870 миллионов рублей.

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