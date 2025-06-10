Названа стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в России

Shot: Орбакайте принадлежит четыре квартиры в Москве и дача за 870 млн рублей

Певице Кристине Орбакайте принадлежат четыре квартиры в Москве и «дача Пугачевой» общей стоимостью 870 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

На Орбакайте оформлена «дача Пугачевой» в подмосковном коттеджном поселке Малые Бережки — трехэтажный особняк площадью 760 квадратных метров с шестью спальнями, кинотеатром, хаммамом и бассейном. Также певице принадлежат две квартиры в элитном жилом комплексе «Четыре ветра» в центре Москвы на Большой Грузинской улице. Вместе они составляют около 500 квадратных метров. Кроме того, у Орбакайте есть две квартиры на одном этаже в доме на 1‑й Тверской-Ямской улице. Их общая площадь — около 160 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте начала избавляться от недвижимости в России. Певица выставила на продажу две квартиры в центре Москвы и подмосковную дачу.