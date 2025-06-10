Полицейские поймали змею и спасли сон пожарных

В США полицейские спасли спящих пожарных от змеи

В штате Техас, США, полицейские поймали в пожарной части змею. Об этом пишет People.

Змея забралась внутрь кресла в пожарной части, пока спасатели спали после смены. Полицейским пришлось разобрать мебель, чтобы вытащить змею и спасти сон пожарных.

«В первоначальных сообщениях утверждалось, что злоумышленник был ядовит, но при дальнейшем осмотре выяснилось, что он представляет собой примерно такую же угрозу, как садовый шланг», — пошутили пожарные. Полицейские присоединились к веселью: они назвали змею незваным гостем, не готовым платить аренду.

Отмечается, что в ходе операции никто не пострадал, кроме кресла. Представители пожарной службы в шутку заявили, что после инцидента сотрудники подали официальную жалобу и сейчас проходят специальный курс психотерапии.

Ранее сообщалось, что в Таиланде слон зашел в магазин и украл с полки рисовые крекеры. Утверждается, что этот же слон ранее воровал еду из ресторана.