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13:19, 10 июня 2025Из жизни

Полицейские поймали змею и спасли сон пожарных

В США полицейские спасли спящих пожарных от змеи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Little Elm Police Department

В штате Техас, США, полицейские поймали в пожарной части змею. Об этом пишет People.

Змея забралась внутрь кресла в пожарной части, пока спасатели спали после смены. Полицейским пришлось разобрать мебель, чтобы вытащить змею и спасти сон пожарных.

«В первоначальных сообщениях утверждалось, что злоумышленник был ядовит, но при дальнейшем осмотре выяснилось, что он представляет собой примерно такую же угрозу, как садовый шланг», — пошутили пожарные. Полицейские присоединились к веселью: они назвали змею незваным гостем, не готовым платить аренду.

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Отмечается, что в ходе операции никто не пострадал, кроме кресла. Представители пожарной службы в шутку заявили, что после инцидента сотрудники подали официальную жалобу и сейчас проходят специальный курс психотерапии.

Ранее сообщалось, что в Таиланде слон зашел в магазин и украл с полки рисовые крекеры. Утверждается, что этот же слон ранее воровал еду из ресторана.

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