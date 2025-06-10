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22:04, 10 июня 2025Экономика

Популярный российский бренд воды ответил на обвинения в опасности продукта

Бренд бутилированной воды «Сенежская» отверг обвинения в опасности продукта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Johnson / Unsplash

Популярный российский бренд бутилированной воды «Сенежская» отверг обвинения в опасности продукта. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба компании.

В компании указали, что распространяющий данную информацию источник не представляет официальных результатов лабораторных исследований, которые бы подтверждали подобные заявления. «Со своей стороны публикуем свежий протокол испытаний от 6 июня, в котором показатель по литию составляет менее 0,01 мг/л, что не превышает норму», — подчеркнули в пресс-службе.

Представители бренда добавили, что следят за ситуацией, и отметили готовность к взаимодействию с профильными надзорными органами.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что бутилированная вода «Сенежская» из «Ашана» в Самарской области опасна из-за высокого содержания лития.

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