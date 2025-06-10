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14:37, 10 июня 2025Экономика

Бутилированную воду в российских магазинах признали опасной

Shot: Вода «Сенежская» из «Ашана» опасна из-за высокого содержания лития
Вячеслав Агапов

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Бутилированная вода «Сенежская» из «Ашана» в Самарской области опасна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Образцы воды признали небезопасными из-за высокого содержания лития. Предельно допустимая концентрация в питьевой воде составляет 0,03 миллиграмма на литр. Из-за высокого содержания этого металла могут возникать мышечная слабость, аритмия, почечная недостаточность и снижаться функции щитовидной железы. Также воду с литием нельзя пить беременным — она грозит повредить развитию плода.

Роспотребнадзор уже зафиксировал в питьевой воде для детского питания, продававшейся в магазинах сети «ВкусВилл», несоответствие обязательным санитарным требованиям содержания бария. Производителем опасной продукции оказалось ООО «Серебряное наследие». В результате предприятие временно приостановило выпуск продукции для несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в купатах «Мясницкого ряда» нашли листерию — опасная бактерия может поразить центральную нервную систему (ЦНС), вызвать менингит с энцефалитом и привести к летальному исходу. Кроме того, в купатах «Останкино» нашли антимикробный препарат сульфаниламид, а в продукции «Ближние Горки», «Слово мясника», «Ашан», «Мясницкий ряд» и «Рестория» стабилизатор каррагинан.

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