В еде из «ВкусВилла» нашли кишечную палочку

«Газета.Ru»: В готовых блюдах из «ВкусВилла» нашли кишечную палочку

Проверка готовых блюд из сети магазинов «ВкусВилл» показала, что в них содержится кишечная палочка. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведенное Федеральным научным центром пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН по просьбе издания.

Лабораторным анализам подверглись шесть популярных блюд: «Салат с мясом индейки и гранатовым соусом» и «Блинчики с мясом» от ООО «Корс», «Салат «Цезарь» с курицей и пекинской капустой» от «Смарт Фуд Солюшнз», «Ролл с семгой и креветкой» от ООО «ЙУМИ», «Картофель жареный с грибами» от ООО «Формула 2005» и «Бутерброд с тунцом и базиликом» от ООО «БК 24». В результате специалисты выявили кишечную палочку в четырех образцах: сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и блинах с мясом.

Помимо этого, в «Цезаре» и блинах с мясом зафиксировали превышающее нормативы количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов. Как пояснил изданию доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров, это может указывать на недостаточную санитарную обработку, нарушение условий хранения или ошибки в технологии приготовления. Также в ролле с семгой и креветкой и в бутерброде с тунцом и базиликом выявили превышение нормы дрожжей.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил в питьевой воде для детского питания, продававшейся в магазинах сети «ВкусВилл», несоответствие обязательным санитарным требованиям содержания бария. Производителем опасной продукции оказалось ООО «Серебряное наследие». В результате предприятие временно приостановило выпуск продукции для несовершеннолетних.