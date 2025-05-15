Во «ВкусВилле» нашли детскую воду с опасным химическим составом

Роспотребнадзор: Во «ВкусВилле» нашли детскую воду с превышением нормы бария

Роспотребнадзор выявил нарушения при производстве питьевой воды для детского питания, которая продавалась в магазинах сети «ВкусВилл». Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Московской области, сообщение ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

Несоответствие обязательным санитарным требованиям содержания бария нашли в пробе воды марки «Наш родничок», производитель которой — ООО «Серебряное наследие». Продукция с опасным химическим составом, в которой нашли нарушения, датировалась 28 февраля 2025 года.

«Продукция реализовывалась в сети магазинов "ВкусВилл". Информация была направлена в Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю», — сообщило ведомство.

Ставропольский Роспотребнадзор организовал проверку и выдал производителю предписания для устранения нарушений и приостановления реализации опасной продукции. Предприятие временно приостановило производство детского питания.

Ранее в магазине «Пятерочка» в курице «Петелинка» нашли сальмонеллу. Лабораторные исследования показали, что опасная бактерия содержится в фарше, шницеле и курином филе. В пресс-службе X5 Group заявляли, что названную опасной продукцию уже направили на исследование.