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19:58, 15 мая 2025Россия

Во «ВкусВилле» нашли детскую воду с опасным химическим составом

Роспотребнадзор: Во «ВкусВилле» нашли детскую воду с превышением нормы бария
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Роспотребнадзор выявил нарушения при производстве питьевой воды для детского питания, которая продавалась в магазинах сети «ВкусВилл». Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Московской области, сообщение ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

Несоответствие обязательным санитарным требованиям содержания бария нашли в пробе воды марки «Наш родничок», производитель которой — ООО «Серебряное наследие». Продукция с опасным химическим составом, в которой нашли нарушения, датировалась 28 февраля 2025 года.

«Продукция реализовывалась в сети магазинов "ВкусВилл". Информация была направлена в Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю», — сообщило ведомство.

Ставропольский Роспотребнадзор организовал проверку и выдал производителю предписания для устранения нарушений и приостановления реализации опасной продукции. Предприятие временно приостановило производство детского питания.

Ранее в магазине «Пятерочка» в курице «Петелинка» нашли сальмонеллу. Лабораторные исследования показали, что опасная бактерия содержится в фарше, шницеле и курином филе. В пресс-службе X5 Group заявляли, что названную опасной продукцию уже направили на исследование.

ЖЗЛ
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