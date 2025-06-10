Появилась новая версия о затолкавших женщину в машину в Москве людях

Затолкавшие женщину в машину в Москве люди хотели отправить ее в рехаб

Неизвестные, которые затолкали женщину в машину в Москве, хотели отправить ее в рехаб. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, россиянка страдает зависимостью, поэтому мать попросила насильно отвезти ее в реабилитационный центр. Сопротивление женщины очевидцы и сочли похищением.

Telegram-канал Shot сообщает, что все участники происшествия на данный момент находятся в отделе полиции. При этом, по данным авторов, женщина уже проходила лечение в рехабе, а сегодня ее пытались туда вернуть по инициативе матери.

Об инциденте в столице изначально сообщал Telegram-канал «Подъем». Очевидцы рассказали, как на Автозаводской несколько мужчин насильно посадили женщину в автомобиль неподалеку от торгового центра. Авторы канала назвали происходящее похищением.

Ранее неизвестные похитили блогера Арега Щепихина с одного из московских вокзалов. Они протащили его через рамки металлоискателя, затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Утром следующего дня стало известно, что похитители задержаны. На данный момент их отпустили под подписку о невыезде.