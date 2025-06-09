Похитителей бизнес-тренера с Ярославского вокзала отказались арестовывать

Суд отпустил похитителей Щепихина с Ярославского вокзала под подписку о невыезде

Суд решил не арестовывать ни одного из шестерых мужчин, которые похитили бизнес-тренера Арега Щепихина с Ярославского вокзала в Москве. Об этом сообщает Baza.

Мужчинам уже предъявлено обвинение по статьям 126 («Похищение») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Их отпустили под подписку о невыезде.

Вечером 3 июня неизвестные похитили блогера с одного из столичных вокзалов. Они протащили его через рамки металлоискателя, затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Утром следующего дня стало известно, что Щепихин находится на свободе, а похитители задержаны.

Тогда же стало известно, что в отношении самого похищенного силовиками проводится проверка по нескольким уголовным статьям. В пятницу, 6 июня, суд принял решение арестовать его.

