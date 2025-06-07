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21:30, 6 июня 2025Силовые структуры

Бизнес-коуча Щепихина арестовали за возбуждение ненависти

Бизнес-коуча Щепихина арестовали на два месяца за призывы к экстремизму
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Московский суд принял решение отправить бизнес-коуча Арега Щепихина, который был похищен в Москве 3 июня, под стражу. Его обвиняют в призывах к экстремизму и возбуждении ненависти, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что Щепихина арестовали на два месяца. «Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щепихина Арега», — говорится в сообщении.

Щепихина похитили вечером 3 июня у Ярославского вокзала. Уже утром следующего дня стало известно, что он на свободе, а похитители задержаны. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело и против самого Щепихина.

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