Появились фото крупного склада краденых велосипедов и самокатов в квартире россиянки

В Чебоксарах МВД обнаружило склад с крадеными велосипедами в квартире горожанки

В Чебоксарах в квартире 34-летней горожанки сотрудники МВД России обнаружили склад краденых велосипедов и самокатов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, в полицию обратилась 46-летняя женщина с заявлением о краже велосипеда. Она рассказала, что оставила его у одного из образовательных учреждений, расположенного по улице Денисова. Взявшиеся за расследование сотрудники МВД выяснили, что транспортное средство загрузила в автомобиль марки Mazda СХ-7 34-летняя горожанка. В ее квартире силовики обнаружили склад краденых велосипедов и самокатов. Всего они нашли и изъяли 10 велосипедов и 17 самокатов. Хозяйка квартиры рассказала, что весь транспорт покупала с рук у неизвестных людей на улицах города.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Установлено, что одно из средств передвижения является вещественным доказательством по уголовному делу. Кроме того, среди обнаруженных транспортных средств находился и разыскиваемый. Сейчас полицейские устанавливают личности владельцев найденного имущества.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержали мужчину, ограбившего магазин на 68 миллионов рублей.