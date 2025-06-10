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13:56, 10 июня 2025Силовые структуры

Появились фото крупного склада краденых велосипедов и самокатов в квартире россиянки

В Чебоксарах МВД обнаружило склад с крадеными велосипедами в квартире горожанки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Чебоксарах в квартире 34-летней горожанки сотрудники МВД России обнаружили склад краденых велосипедов и самокатов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, в полицию обратилась 46-летняя женщина с заявлением о краже велосипеда. Она рассказала, что оставила его у одного из образовательных учреждений, расположенного по улице Денисова. Взявшиеся за расследование сотрудники МВД выяснили, что транспортное средство загрузила в автомобиль марки Mazda СХ-7 34-летняя горожанка. В ее квартире силовики обнаружили склад краденых велосипедов и самокатов. Всего они нашли и изъяли 10 велосипедов и 17 самокатов. Хозяйка квартиры рассказала, что весь транспорт покупала с рук у неизвестных людей на улицах города.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Установлено, что одно из средств передвижения является вещественным доказательством по уголовному делу. Кроме того, среди обнаруженных транспортных средств находился и разыскиваемый. Сейчас полицейские устанавливают личности владельцев найденного имущества.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержали мужчину, ограбившего магазин на 68 миллионов рублей.

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