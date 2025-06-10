Появились кадры последствий удара ВСУ по заправке в Белгороде

Мэр Белгорода Демидов показал кадры последствий удара ВСУ по заправке

Очевидцы сняли на видео кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заправке в Белгороде. Видео появилось в Telegram-канале мэра города Валентина Демидова.

Судя по кадрам, которые показал мэр, здание заправочного комплекса частично обрушилось. На видео спасатели и пожарные разбирают завалы, а силовики опрашивают свидетелей трагедии.

Как отметил Демидов, при ударе ВСУ пострадали четыре человека, одну женщину спасти не удалось. «Почти час спасатели разбирали завалы, и мы надеялись, что ее удастся спасти… Выражаю соболезнования семье погибшей», — написал в блоге чиновник.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ ударил по кафе в российском приграничном регионе. Предположительно, удар по точке общепита произошел в 13:30. Пострадали два человека.