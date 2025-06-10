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14:46, 10 июня 2025Россия

Появились кадры последствий удара ВСУ по заправке в Белгороде

Мэр Белгорода Демидов показал кадры последствий удара ВСУ по заправке
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заправке в Белгороде. Видео появилось в Telegram-канале мэра города Валентина Демидова.

Судя по кадрам, которые показал мэр, здание заправочного комплекса частично обрушилось. На видео спасатели и пожарные разбирают завалы, а силовики опрашивают свидетелей трагедии.

Как отметил Демидов, при ударе ВСУ пострадали четыре человека, одну женщину спасти не удалось. «Почти час спасатели разбирали завалы, и мы надеялись, что ее удастся спасти… Выражаю соболезнования семье погибшей», — написал в блоге чиновник.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ ударил по кафе в российском приграничном регионе. Предположительно, удар по точке общепита произошел в 13:30. Пострадали два человека.

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