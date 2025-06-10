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20:54, 10 июня 2025Бывший СССР

Появились кадры удара ВС России по позиции ВСУ в Харьковской области

Появились кадры удара ВС РФ по позиции ВСУ в Боровой в Харьковской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Сообщается, что удар по пункту ВСУ в Боровой был нанесен объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-500.

Ранее ВС России нанесли удар по буровой установке ВСУ в Черном море. Сообщается, что на ней находились сотрудники Государственного управления разведки (ГУР) Украины, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, а также пункт дозаправки дронов.

До этого ВС России поразили расположение бригады ВСУ под Купянском. На опубликованных кадрах видно, как из лесополосы, в которой находилось замаскированное расположение украинских военных, поднимаются клубы дыма.

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