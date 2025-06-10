ВС России нанесли удар по буровой установке ВСУ в Черном море

ВС РФ нанесли удар по установке «Таврида» в Черном море, использовавшейся ВСУ

Российские войска нанесли удар крылатой ракетой Х-22 по самоподъемной буровой установке «Таврида» в Черном море, использовавшейся Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Сообщается, что на ней находились сотрудники Государственного управления разведки (ГУР) Украины, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, а также пункт дозаправки дронов. Источник канала добавил, что в момент удара там готовился запуск морских дронов по территории Крыма.

Ранее ВС России поразили расположение бригады ВСУ под Купянском. На опубликованных кадрах видно, как из лесополосы, в которой находилось замаскированное расположение украинских военных, поднимаются клубы дыма.