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19:16, 10 июня 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по буровой установке ВСУ в Черном море

ВС РФ нанесли удар по установке «Таврида» в Черном море, использовавшейся ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска нанесли удар крылатой ракетой Х-22 по самоподъемной буровой установке «Таврида» в Черном море, использовавшейся Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Сообщается, что на ней находились сотрудники Государственного управления разведки (ГУР) Украины, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, а также пункт дозаправки дронов. Источник канала добавил, что в момент удара там готовился запуск морских дронов по территории Крыма.

Ранее ВС России поразили расположение бригады ВСУ под Купянском. На опубликованных кадрах видно, как из лесополосы, в которой находилось замаскированное расположение украинских военных, поднимаются клубы дыма.

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