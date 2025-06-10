Раскрыт способ наладить режим сна

Сомнолог Гаврилова посоветовала наладить баланс витаминов для хорошего сна

Для хорошего сна необходимо устранить дефицит определенных витаминов и гормонов, рассказала «Москве 24» врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

Например, недостаток дофамина в мозге может выражаться в непроизвольном движении ног. Эти движения не позволяют мозгу уйти в глубокий сон и постоянно возвращают его к первой стадии засыпания. Ночные пробуждения возникают и из-за стресса, который сопровождается гиперактивацией коры мозга. Такое происходит, когда человека волнует сложный вопрос — его мозг во сне находится в повышенной готовности к пробуждению.

На качество сна влияет дефицит витаминов D, В1, В6, В9, а также магния, железа, йода, цинка и селена. Эти витамины нужны для нормального функционирования нервной системы. Так, магний является природным релаксантом, при его недостатке появляется гипервозбуждение и частые ночные пробуждения.

Для нормализации качества сна врач рекомендовала соблюдать режим и заниматься спортом, пить меньше кофе, чая и какао. Помогут и комфортные условия для восстановления: окна с плотными шторами, свежий воздух в комнате.

Ранее россиянам посоветовали выбирать правильное время для дневного сна. Врач-сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева рекомендовала отдыхать по 20-30 минут в промежутке между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается уровень энергии. Сон в вечернее время может плохо сказаться на ночном, отметила специалист.