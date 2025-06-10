Раскрыто имя напавшего на школу в Австрии

Kronen Zeitung: Нападение на школу в Граце совершил гражданин Австрии Артур А.

Нападение на школу в Граце совершил гражданин Австрии Артур А. Имя стрелка раскрыло издание Kronen Zeitung.

«Среди десяти ушедших из жизни также стрелок Артур А. (21 год), бывший студент», — утверждается в публикации.

Ранее в доме напавшего на школу австрийца прошли обыски, в ходе которых была обнаружена предсмертная записка.

10 июня в школе в австрийском городе Грац произошла стрельба. Преступник был учащимся школы и считал себя жертвой издевательств. По данным министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, трагедия унесла жизни девяти человек, не включая самого стрелка.