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18:57, 10 июня 2025Мир

Раскрыто имя напавшего на школу в Австрии

Kronen Zeitung: Нападение на школу в Граце совершил гражданин Австрии Артур А.
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Нападение на школу в Граце совершил гражданин Австрии Артур А. Имя стрелка раскрыло издание Kronen Zeitung.

«Среди десяти ушедших из жизни также стрелок Артур А. (21 год), бывший студент», — утверждается в публикации.

Ранее в доме напавшего на школу австрийца прошли обыски, в ходе которых была обнаружена предсмертная записка.

10 июня в школе в австрийском городе Грац произошла стрельба. Преступник был учащимся школы и считал себя жертвой издевательств. По данным министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, трагедия унесла жизни девяти человек, не включая самого стрелка.

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