Профессор Молодяков: Япония внушала сама себе, что ей принадлежат Курилы

Япония внушала сама себе на протяжении многих лет, что ей должны принадлежать российские Курильские острова, и это создало проблему, из которой она сама не знает, как выходить. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор политических наук, профессор Университета Такусёку (Токио) Василий Молодяков.

Японская политическая элита все послевоенные десятилетия настойчиво внушала японцам, что южные Курилы, они же «северные территории», — не просто «исконно японская земля», но что их можно каким-то образом у России получить. Внушала так настойчиво, что сама в это поверила. Пути назад у нее нет. Пути вперед — тоже Василий Молодяков профессор Университета Такусёку в Токио

Исследователь подчеркнул, что у него есть три варианта решения «проблемы северных территорий». «Первый — Россия просто отдает эти территории Японии. Второй — Япония просто отказывается от претензий на них. Третий — прилетают марсиане и как-то решают проблему», — указал он.

Как именно — не знаю, но третий вариант я считаю наиболее вероятным Василий Молодяков профессор Университета Такусёку в Токио

24 января премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на то, что отношения стран переживают тяжелые времена. Его формулировка также предполагала уточнение территориального статуса Курил.