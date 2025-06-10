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17:21, 10 июня 2025Мир

Россия выразила соболезнования в связи со стрельбой в школе в Австрии

Посольство России выразило соболезнования в связи со стрельбой в школе в Граце
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетСтрельба в школе

Фото: Kleine Zeitung / AP

Посольство России выразило соболезнования в связи со стрельбой в школе в австрийском городе Грац. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в X.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении.

Посольство также сообщило, что запросило информацию о нахождении российских граждан среди пострадавших.

Ранее министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в ходе пресс-конференции заявил, что при стрельбе в школе в австрийском городе Грац погибли девять человек. В это число не входит сам стрелок, найденный мертвым. Также сообщается, что 12 человек получили тяжелые ранения.

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