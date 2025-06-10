Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:21, 10 июня 2025Экономика

Россиянам досрочно выплатят пенсию в июне

В Госдуме заявили, что россиянам досрочно выплатят пенсию в июне из-за выходных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россияне получат пенсии досрочно, до 11 июня включительно, в связи с длинными выходными, сообщили ТАСС в Госдуме.

Как правило пенсионные выплаты приходят с 12 по 15 число каждого месяца. Однако в этом году из-за празднования Дня России эти даты совпадают с длительными выходными.

При этом Социальный фонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. Это сделают включительно до 11 июня.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, что летом 2025 года в несколько этапов повысят пенсионные выплаты. Речь идет о разных категориях получателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров». Мединский раскрыл требования россиян на фоне атак Украины

    Девушка раскрыла тайну пропажи овощей с ее огорода и расстроилась

    Россиянам назвали способ легально продать выращенный на даче урожай

    Овечкин попал в базу «Миротворца»

    Россиянам досрочно выплатят пенсию в июне

    Пленный назвал тактику ВСУ геноцидом украинского народа

    В США россиянина обвинили в мошенничестве через криптовалюту

    Обвиненную в совращении 15-летнего школьника учительницу освободили из-за беременности

    В Белгороде при атаке ВСУ пострадал ребенок

    В Госдуме захотели предложить Маску политическое убежище в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости