В Госдуме заявили, что россиянам досрочно выплатят пенсию в июне из-за выходных

Россияне получат пенсии досрочно, до 11 июня включительно, в связи с длинными выходными, сообщили ТАСС в Госдуме.

Как правило пенсионные выплаты приходят с 12 по 15 число каждого месяца. Однако в этом году из-за празднования Дня России эти даты совпадают с длительными выходными.

При этом Социальный фонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. Это сделают включительно до 11 июня.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, что летом 2025 года в несколько этапов повысят пенсионные выплаты. Речь идет о разных категориях получателей.