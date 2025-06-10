Россиянам напомнили количество рабочих дней в июне

В июне 2025 года запланировано 19 рабочих дней из-за празднования Дня России

В июне 2025 года запланировано 19 рабочих дней из-за празднования Дня России и короткой рабочей недели в связи с этим, напомнило издание URA.RU.

Россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня из-за переноса выходного дня на 13 июня. Это произошло из-за того, что Международный женский день (8 марта) в 2025 году выпал на субботу.

В среду, 11 июня, накануне государственного праздника, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час, в соответствии с трудовым законодательством. Таким образом, в июне трудящихся ожидает 19 рабочих дней, включая один сокращенный.

При 40-часовой рабочей неделе россиянам предстоит работать 151 час, при 36-часовой — 135,8 часа и при 24-часовой — 90,2 часа.

Ранее россиянам рассказали о погоде на длинные выходные в июне. Уже со вторника, 10 июня, в центральной части России произойдет изменение направления воздушных масс, а к выходным температура воздуха понизится, пройдут кратковременные дожди, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.