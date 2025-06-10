Россиянам назвали способ сэкономить на покупке тура

Эксперт «Туту» Зиядинов посоветовал использовать «календарь цен»

Россиянам посоветовали пользоваться «календарем цен» при покупке туров. Способы сэкономить назвал соотечественникам директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов, его комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, календарь покажет, в какие даты доступны самые выгодные предложения. Он также объяснил, что перед покупкой стоит изучить отзывы других путешественников: они расскажут, насколько на самом деле вкусные завтраки, как прошел перелет и стоит ли ехать на экскурсию.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при выборе туров. Они обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона.