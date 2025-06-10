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17:25, 10 июня 2025Моя страна

Россиянам назвали способ сэкономить на покупке тура

Эксперт «Туту» Зиядинов посоветовал использовать «календарь цен»
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: conejota / Shutterstock / Fotodom

Россиянам посоветовали пользоваться «календарем цен» при покупке туров. Способы сэкономить назвал соотечественникам директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов, его комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, календарь покажет, в какие даты доступны самые выгодные предложения. Он также объяснил, что перед покупкой стоит изучить отзывы других путешественников: они расскажут, насколько на самом деле вкусные завтраки, как прошел перелет и стоит ли ехать на экскурсию.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при выборе туров. Они обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона.

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