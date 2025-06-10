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20:19, 10 июня 2025Силовые структуры

Россиянин захотел отношений и разослал незнакомым женщинам свои нюдсы

Житель Севы отправил 150 своих нюдсов женщинам, чтобы завести отношения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ImYanis / Shutterstock / Fotodom

В суд поступило уголовное дело в отношении жителя Севы, который отправлял свои интимные фотографии незнакомым женщинам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

По версии следствия, мужчина действовал через соцсеть «Одноклассники». Сначала он при помощи телефона сделал около 1500 своих снимков без одежды, а затем 150 из них разослал женщинам в личные сообщения. Следователи вменили ему незаконное изготовление и распространение порно с использованием сети.

Сам же мужчина с квалификацией не согласен — он объяснил свои действия желанием завести знакомства и отношения с женщинами.

Ранее следователи возбудили 17 уголовных дел о педофилии против трудника одного из храмов в Санкт-Петербурге. В мае его задержали за создание чата с детской порнографией.

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