Россиянин захотел отношений и разослал незнакомым женщинам свои нюдсы

Житель Севы отправил 150 своих нюдсов женщинам, чтобы завести отношения

В суд поступило уголовное дело в отношении жителя Севы, который отправлял свои интимные фотографии незнакомым женщинам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

По версии следствия, мужчина действовал через соцсеть «Одноклассники». Сначала он при помощи телефона сделал около 1500 своих снимков без одежды, а затем 150 из них разослал женщинам в личные сообщения. Следователи вменили ему незаконное изготовление и распространение порно с использованием сети.

Сам же мужчина с квалификацией не согласен — он объяснил свои действия желанием завести знакомства и отношения с женщинами.

Ранее следователи возбудили 17 уголовных дел о педофилии против трудника одного из храмов в Санкт-Петербурге. В мае его задержали за создание чата с детской порнографией.