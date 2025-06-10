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13:19, 10 июня 2025Ценности

Россиянкам предложили свидание с токсичным парнем за 35 тысяч рублей

Россиянкам предложили свидание с токсичным парнем Никитой за 35 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Studio Peace / Shutterstock / Fotodom

Россиянкам предложили сходить на свидание с парнем-«ред-флагом» за 35 тысяч рублей. Подобная услуга появилась на одном из сайтов объявлений.

Отмечается, что при встрече мужчина по имени Никита продемонстрирует «все возможные тревожные звоночки». Так, он придет с рюкзаком, опоздает, наденет джинсы с подворотами в стиле моды 2017 года и попросит оплатить счет в ресторане. Также спутник может неожиданно прочесть стихи собственного сочинения или внезапно позвонить бывшей.

«Мастер-класс по токсичности — пассивная агрессия, газлайтинг и неловкие комплименты включены», — также говорится в объявлении.

Воспользоваться данной возможностью предлагают девушкам, которым надоели здоровые отношения, или тем, кто хочет убедиться, что их бойфренд не является самым плохим вариантом.

В апреле дейтинг-сервис «VK Знакомства» узнал у россиян про главные «ред-флаги» на первом свидании.

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