Сотрудники МВД России получили новую форму: облегченные брюки и спортивные туфли

Российские полицейские обновили гардероб. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, правительство России внесло изменения в постановление от 13 октября 2011 года «О форменной одежде, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел РФ».

Силовики получили новые предметы одежды. Так, согласно документу, они получили новую демисезонную куртку, облегченные брюки, облегченные спортивные туфли и комплект, состоящий из куртки и брюк с поясом. Кроме того, изменения коснулись и количества выдаваемых комплектов одежды и их описание. Теперь российские правоохранители получат два комплекта облегченного повседневного костюма, состоящего из куртки с короткими рукавами и брюк, а вместо одной пары шерстяных брюк они получат две.

Изменения внесены и в женский гардероб сотрудниц МВД России. Согласно ним, в дополнение к удлиненной зимней куртке темно-синего цвета с погонами появилась демисезонная куртка темно-синего цвета с погонами и облегченные брюки. Кроме того, в женской форме изменятся головные уборы и обувь. Вместо традиционной шерстяной фуражки женщины получат шерстяную пилотку, а зимние или демисезонные полусапожки на меху будут заменены на сапоги.

Ранее сообщалось, что в России заключенным и арестованным обновят гардероб.