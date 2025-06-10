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12:37, 10 июня 2025Силовые структуры

Российские полицейские обновили гардероб

Сотрудники МВД России получили новую форму: облегченные брюки и спортивные туфли
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российские полицейские обновили гардероб. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, правительство России внесло изменения в постановление от 13 октября 2011 года «О форменной одежде, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел РФ».

Силовики получили новые предметы одежды. Так, согласно документу, они получили новую демисезонную куртку, облегченные брюки, облегченные спортивные туфли и комплект, состоящий из куртки и брюк с поясом. Кроме того, изменения коснулись и количества выдаваемых комплектов одежды и их описание. Теперь российские правоохранители получат два комплекта облегченного повседневного костюма, состоящего из куртки с короткими рукавами и брюк, а вместо одной пары шерстяных брюк они получат две.

Изменения внесены и в женский гардероб сотрудниц МВД России. Согласно ним, в дополнение к удлиненной зимней куртке темно-синего цвета с погонами появилась демисезонная куртка темно-синего цвета с погонами и облегченные брюки. Кроме того, в женской форме изменятся головные уборы и обувь. Вместо традиционной шерстяной фуражки женщины получат шерстяную пилотку, а зимние или демисезонные полусапожки на меху будут заменены на сапоги.

Ранее сообщалось, что в России заключенным и арестованным обновят гардероб.

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