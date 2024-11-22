В Минюсте России захотели обновить гардероб заключенных и арестованных

В России заключенным и арестованным разрешат носить пижамы, легинсы и шарфы

В России заключенным и арестованным обновят гардероб. Проект приказа Минюста об изменении регламента одежды заключенных и лиц, находящихся в СИЗО, опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, теперь мужчины в СИЗО и колониях смогут надевать трикотажные зимние шапки, футболки и шарфы, уточняет «Коммерсантъ». Однако в тюрьмах ношение шарфа все еще будет под запретом из-за того, что с помощью него может быть совершено нападение на сокамерников. Женщинам же разрешат носить легинсы, пижаму и халат.

При этом не все ограничения будут отменены. Головные уборы, к примеру, вне зависимости от пола, разрешаются только черного цвета, а футболки – бежевые для женщин и черные для мужчин. Надевать халат можно, только если он в бежевых или красно-бордовых оттенках и в клетку. Что касается пижам, рубашек и брюк – только светло-серого цвета.

Отмечается, что пока документ находится на стадии общественного обсуждения.

Ранее Минюст России предлагал расширить практику назначения принудительных работ вместо лишения свободы.

