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19:13, 10 июня 2025Россия

Российский регион подвергся комбинированной атаке ВСУ

Гладков сообщил об обстрелах и ударах дронами по Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Белгородская область подверглась комбинированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В связи с детонацией дрона в городе Шебекино повреждения получили два грузовых автомобиля, написал чиновник.

«Село Новая Таволжанка попало под обстрел. Пробиты кровли, выбиты окна и посечены заборы в двух частных домовладениях и трех надворных постройках. Также разбито лобовое стекло легкового автомобиля», — пояснил он.

Помимо того, FPV-дрон атаковал село Терновое. Там повреждения получили «Газель», а также остекление и забор у дома. Во всех перечисленных случаях пострадавших нет.

В этот же день ВСУ ударили по заправке в Белгороде. Последствия удара украинских войск сняли на видео. На кадрах видно сложившуюся от удара металлическую конструкцию, идентифицировать которую не представляется возможным. На стене ангара на заднем плане видны следы копоти — возможно, они появились после взрыва.

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