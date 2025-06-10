Самая красивая девушка России сдала экзамен по химии в халате почти за 25 тысяч рублей

«Мисс Россия» Алексеева сдала экзамен по химии в халате почти за 25 тысяч рублей

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева раскрыла детали своего образа, в котором она пришла сдавать экзамен по химии. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Известно, что самая красивая девушка России учится на врача в медицинском университете имени Пирогова. Алексеева записала видео, в котором рассказала, что сдала первый экзамен успешно. Так, инфлюэнсерша запечатлела себя на камеру в медицинском халате.

Подписчики Алексеевой, в свою очередь, попросили выложить артикулы на одежду. Оказалось, что девушка сдавала экзамен в халате российского бренда Doctor Zhivago by Mila P., стоимость которого составляет почти 25 тысяч рублей. «Сейчас ношу этот халат, мой любимый», — отметила Алексеева.

В мае прошлого года сообщалось, что российская модель София Никитчук появилась на иностранном аукционе amfAR в рамках Каннского кинофестиваля в откровенном образе. Тогда победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015» вышла на ковровую дорожку в полупрозрачном платье с разрезами.