«Мисс Россия» появилась на иностранном аукционе в оголяющем тело платье

«Мисс Россия» София Никитчук появилась на аукционе amfAR в оголяющем тело платье

Российская модель София Никитчук появилась на иностранном аукционе amfAR в рамках Каннского кинофестиваля в откровенном образе. Кадры она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015» вышла на ковровую дорожку в коричневом платье из ассортимента модного дома Saint Laurent. На размещенных кадрах видно, что разрезы и полупрозрачная ткань наряды демонстрировали ее оголенное тело. Манекенщица также надела черные босоножки и крупные золотые серьги.

Визажисты также нанесли на лицо Никитчук макияж в нюдовых оттенках, а волосы собрали в небрежный пучок.

София Никитчук — не единственная россиянка, посетившая данное мероприятие. Экс-возлюбленная Бориса Березовского Дарья Коновалова вышла в свет в наряде белого цвета, который состоял из корсетного боди, трусов с завышенной линией талии и оверсайз-пиджака.