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22:44, 10 июня 2025Спорт

Сборная Узбекистана по футболу получила дорогие подарки за выход на чемпионат мира

Сборная Узбекистана по футболу получила автомобили за выход на чемпионат мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Сборная Узбекистана по футболу получила по автомобилю за выход на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, дорогие подарки получили все игроки и члены тренерского штаба. Отмечается, что машины вывезли прямо к футбольному полю после матча 10-го тура азиатской квалификации к ЧМ против Катара.

5 июня сборная Узбекистана впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу. Команда занимает 57-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Число участников турнира было увеличено с 32 до 48 команд.

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