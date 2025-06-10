Сборная Узбекистана по футболу получила дорогие подарки за выход на чемпионат мира

Сборная Узбекистана по футболу получила автомобили за выход на чемпионат мира

Сборная Узбекистана по футболу получила по автомобилю за выход на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, дорогие подарки получили все игроки и члены тренерского штаба. Отмечается, что машины вывезли прямо к футбольному полю после матча 10-го тура азиатской квалификации к ЧМ против Катара.

5 июня сборная Узбекистана впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу. Команда занимает 57-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Число участников турнира было увеличено с 32 до 48 команд.