Стало известно о смерти моряка на судне в российском городе

Во Владивостоке моряк не выжил при пожаре на рыболовецком судне

Моряк не выжил при пожаре на рыболовецком судне во Владивостоке. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

Судно, как уточняется, загорелось у пирса в бухте Золотой Рог, площадь пожара составила 200 квадратов. Предварительно, спасатели вывели с горящего судна 24 человека, еще одного спасти не удалось.

«Пожар локализован. В ликвидации задействованы порядка 70 специалистов и 17 единиц техники», — отчитались в МЧС. В ведомстве впоследствии сообщили, что открытое горение на судне удалось ликвидировать.

Ранее в Калининградской области на борту российского промыслового судна «Капитан Лобанов» произошел взрыв. Экипаж не смог самостоятельно потушить возгорание и подал сигнал бедствия.